Акунин сделал новогодний подарок поклонникам: опубликовал главу последней книги серии «Приключения Эраста Фандорина»

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) 1 января опубликовал на своей странице в Facebook первую главу последней книги серии «Приключения Эраста Фандорина».

Новый роман получил название «Не прощаюсь». Акунин назвал публикацию части книги «новогодним подарком» поклонникам.

«Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», – написал Акунин.

Книга «Не прощаюсь» появится в продаже 8 февраля 2018 года.

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» были экранизированы. Также ранее сообщалось, что ведется работа над экранизацией повести «Декоратор» из книги «Особые поручения».

На данный момент серия про Эраста Фандорина насчитывает 15 (роман «Алмазная колесница» состоит из двух томов) книг.