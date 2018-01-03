В Речице в парке дворник нашел бутылку с ртутью

В речицком парке Победы дворник нашел пластиковую емкость с ртутью.

Как сообщает пресс-служба МЧС, информация об опасной находке поступила в центр оперативного управления Речицкого подразделения МЧС 2 января в 10:32.

Герметично закрытую бутылку с ртутью дворник нашел во время уборки территории.

На место прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты. Бутылка изъята для дальнейшей утилизации.

Общая масса ртути составила 3,3 кг. Поскольку разлива металла не произошло, демеркуризационные мероприятия не проводились.