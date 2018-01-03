В Перу на «повороте дьявола» автобус упал со 100-метрового обрыва: десятки жертв

В Перу автобус упал со 100-метрового обрыва. По последним данным погибли 48 человек, сообщает издание El Comercio со ссылкой на полицию.

По сведениям издания, после падения автобуса в пропасть выжило шесть человек.

Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня воды, поскольку существует угроза жизни спасателям.

ДТП произошло 2 января на серпантине в Андах, на участке, который водители называют «поворот дьявола». По предварительной версии, автобус потерял управление после того, как задел грузовик.