В Перу на «повороте дьявола» автобус упал со стометрового обрыва: десятки жертв

В Перу автобус упал со стометрового обрыва. По последним данным, погибли 48 человек, сообщает El Comercio со ссылкой на полицию.

ДТП произошло 2 января на серпантине в Андах, на участке, который водители называют «поворот дьявола». По предварительной версии, автобус потерял управление после того, как задел грузовик.

По сведениям издания, в результате падения автобуса в пропасть выжило всего шесть человек.

Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня воды, поскольку возникла угроза жизни спасателям.