В Перу на «повороте дьявола» автобус упал со стометрового обрыва: десятки жертв
В Перу автобус упал со стометрового обрыва. По последним данным, погибли 48 человек, сообщает El Comercio со ссылкой на полицию.
ДТП произошло 2 января на серпантине в Андах, на участке, который водители называют «поворот дьявола». По предварительной версии, автобус потерял управление после того, как задел грузовик.
По сведениям издания, в результате падения автобуса в пропасть выжило всего шесть человек.
Спасательные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня воды, поскольку возникла угроза жизни спасателям.
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