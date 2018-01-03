Белоруска Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

23-летняя белоруская теннисистка Александра Саснович (№88 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

В 1/8 финала Саснович обыграла эстонку Анетт Контавейт (№34) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. Матч продолжался 2 часа и 6 минут.

В четвертьфинале соперницей Саснович будет 27-летняя француженка Ализе Корне (№38).

Саснович и Корне за карьеру пересекались единожды — в 2017 году в Майами победила белоруска — 6:4, 1:6, 6:4.

В 1/16 финала в Брисбене Александра Саснович победила 11-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5.