Пассажир автобуса Пинск — Москва ударил ножом в живот помощника водителя
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В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск — Москва ударил ножом в живот помощника водителя.
Преступление было совершено 1 января около десяти часов вечера на обочине дороги Минск — Москва — граница РФ возле деревни Старая Будовка.
Во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя — 56-летнего жителя Пинска.
Нападавший пытался скрыться в лесу, но примерно через сорок минут был задержан сотрудниками милиции.
Помощник водителя получил проникающее ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию центральной райбольницы.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК, сообщает БЕЛТА.
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