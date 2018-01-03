Пассажир автобуса Пинск — Москва ударил ножом в живот помощника водителя

В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск — Москва ударил ножом в живот помощника водителя.

Преступление было совершено 1 января около десяти часов вечера на обочине дороги Минск — Москва — граница РФ возле деревни Старая Будовка.

Во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя — 56-летнего жителя Пинска.

Нападавший пытался скрыться в лесу, но примерно через сорок минут был задержан сотрудниками милиции.

Помощник водителя получил проникающее ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию центральной райбольницы.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК, сообщает БЕЛТА.