Пассажир автобуса Пинск-Москва ударил ножом в живот помощника водителя

В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск-Москва ударил ножом в живот помощника водителя.

Преступление было совершено 1 января около 22 часов на обочине дороги Минск - Москва - граница России возле деревни Старая Будовка.

Во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя (56-летнего жителя Пинска) и скрылся в лесу.

Через 40 минут сбежавший пенсионер был задержан сотрудниками РОВД в лесном массиве недалеко от места преступления.

Помощник водителя получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию местной ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси, рассказал БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.