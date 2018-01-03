Пассажир автобуса Пинск-Москва ударил ножом в живот помощника водителя
В Толочинском районе пассажир рейсового автобуса Пинск-Москва ударил ножом в живот помощника водителя.
Преступление было совершено 1 января около 22 часов на обочине дороги Минск - Москва - граница России возле деревни Старая Будовка.
Во время стоянки автобуса 62-летний пассажир из Борисова в ходе ссоры ударил ножом помощника водителя (56-летнего жителя Пинска) и скрылся в лесу.
Через 40 минут сбежавший пенсионер был задержан сотрудниками РОВД в лесном массиве недалеко от места преступления.
Помощник водителя получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в реанимацию местной ЦРБ.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси, рассказал БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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