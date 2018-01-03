В отношении водителя, протаранившего пьяным в новогоднюю ночь «МАЗ» спасателей, возбуждено уголовное дело

3 января Поставским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 УК в отношении 28-летнего местного жителя, не справившегося с управлением и врезавшегося в пьяном виде в новогоднюю ночь в «МАЗ» отдела по чрезвычайным ситуациям.

«МАЗ» был выставлен для блокирования подъезда к месту проведения праздничных мероприятий.

По словам Сахаровой, в легковой машине Volvo S-80 вместе с жителем Постав находилась его супруга. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При обследовании у водителя было выявлено около 2 промилле алкоголя. Он в ДТП не пострадал. Женщина помещена в больницу.

Мера пресечения в отношении водителя Volvo не избиралась.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Допрошены свидетели и подозреваемый, рассказала БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.