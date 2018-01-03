Видео ДТП в Поставах, где пьяный на Volvo в новогоднюю ночь протаранил «МАЗ» спасателей
3 января Поставским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 УК в отношении 28-летнего местного жителя, не справившегося с управлением и врезавшегося в пьяном виде в новогоднюю ночь в «МАЗ» отдела по чрезвычайным ситуациям.
«МАЗ» был выставлен для блокирования подъезда к месту проведения праздничных мероприятий.
По словам Сахаровой, в легковой машине Volvo S-80 вместе с жителем Постав находилась его супруга. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При обследовании у водителя было выявлено около 2 промилле алкоголя. Он в ДТП не пострадал. Женщина помещена в больницу.
Мера пресечения в отношении водителя Volvo не избиралась.
Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Допрошены свидетели и подозреваемый, рассказала БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.
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