В Солигорске автомобиль ГАИ сбил на переходе женщину

УВД Минского облисполкома проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Солигорске 29 декабря — сотрудник ГАИ на служебном автомобиле сбил женщину на пешеходном переходе.

29 декабря около 7:50 водитель служебного автомобиля ГАИ Солигорского РОВД «Опель-Астра» совершил наезд на женщину-пешехода. Местная жительница 1983 года рождения пересекала улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по отношению к автомобилю. Пострадавшая оперативно была доставлена в больницу. В медицинском учреждении по результатам обследования поставлен диагноз: ушибы, гематома, состояние алкогольного опьянения легкой степени, сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Евгений Сачек.

За рулем служебного автомобиля находился сотрудник отдела ГАИ Солигорского РОВД 1974 года рождения. ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороге. Состояние проезжей части — мокрый асфальт. Сотрудник ГАИ находился на службе, прошел освидетельствование на степень физического состояния в медицинском учреждении.

«По предварительной оценке, мы считаем, что ДТП было совершено по вине сотрудника ГАИ, речь идет о нарушении правил дорожного движения, связанном с не пропуском пешехода на пешеходном переходе,— сказал Евгений Сачек. — Степень ответственности будет установлена после выводов судебно-медицинской экспертизы и будет зависеть от тяжести последствий для здоровья потерпевшей. Тем не менее на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что у пострадавшей имеются серьезные вопросы по здоровью».

По словам официального представителя УВД, все мероприятия по оформлению, фиксации ДТП выполнены в полном объеме в соответствии с законодательством. О факте сразу же было доложено руководству Солигорского РОВД, ДТП сразу же было зарегистрировано в дежурной части. С первых минут ситуация находится на контроле руководства управления ГАИ УВД Минского облисполкома.

Пострадавшая — жительница Солигорска Ольга Шаридода — рассказала о произошедшем в «Фейсбуке» 31 декабря. По ее словам, после ДТП сотрудник ГАИ не вызвал скорую помощь, свидетели наезда не фиксировались, а в больнице, куда привезли пострадавшую, выяснилось, что, по версии ГАИ, она упала на проезжую часть. Поэтому ей было отказано в МРТ. Затем женщину доставили в ГАИ, далее, по ее словам, она пошла на работу, где упала в обморок и только после этого попала в больницу на обследование.