В Лунинце школьник два года брал деньги из отцовского сейфа, украв в общей сложности почти 6 тысяч долларов

В Лунинце школьник на протяжении двух лет обворовывал отца – брал деньги из сейфа родителя.

«Кражи совершались с мая 2015 года по август 2017, — рассказал «Медиа-Полесью» заместитель начальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк. – На момент начала краж ребенку было 11 лет. Мальчик знал, где отец хранит ключ от сейфа и тайно брал оттуда доллары США. Похищал он деньги и из отцовской барсетки, где хранились российские рубли».

Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы.

Выяснилось, что путем уговоров и угроз заведомо малолетнего заставлял приносить деньги его старший друг, в то время учащийся одного из колледжей. Говорил, что берет в долг и обещал вернуть. А сам менял технику: мотоцикл, скутер и подержанные автомобили.

В период предварительного расследования подозреваемому исполнилось 18 лет. В отношении него возбуждено 27 уголовных дел по части 2 статьи 205 «Кража» и части 1 статьи 172 УК РБ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Большая часть ущерба возмещена.

Дела переданы прокурору для направления в суд.