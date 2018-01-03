На 81-м году умерла народная артистка Беларуси Людмила Ефимова

3 января на 81-м году жизни умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Ефимова.

Коллеги называли её «гением хоровой музыки», «дирижером, который руководит хором, как музыкальным инструментом».

Людмила Ефимова родилась в украинской Горловке в 1937 году. Ее юность прошла в Ленинграде, где она еще студенткой консерватории познакомилась со своим будущим мужем — дирижером, народным артистом Беларуси Юрием Ефимовым. После окончания консерватории Людмила вслед за супругом перебралась в Минск, где первое время работала на радио и телевидении.

С 1967 года Людмила Ефимова двадцать лет преподавала в Минском музыкальном училище им. Глинки, где основала концертный хор. Коллектив достиг почти профессионального уровня, когда руководителя пригласили возглавить Государственную академическую хоровую капеллу Республики Беларусь им. Ширмы. С 1987 года Людмила Ефимова являлась ее бессменным хормейстером.

Людмила Ефимова вдохнула новую жизнь в старейший коллектив Беларуси, расширив его репертуар, в котором сегодня ценности народной музыки, произведения современной и шедевры мировой классики.

За значительный вклад в развитие и пропаганду отечественного хорового искусства и белорусской народной музыки Людмиле Ефимовой были присвоены почетные звания заслуженного деятеля искусств Беларуси и народного артиста Беларуси, в 2010 году она была награждена орденом Франциска Скорины, отмечает БЕЛТА.

Прощание с Людмилой Ефимовой пройдет 5 января в 11:00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии. В марте 2017 года Ефимова отметила 80-летие.

Фото с сайта Белгосфилармонии