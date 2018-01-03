Первый ребенок в Минске в 2018-м родился через полчаса после наcтупления нового года

Первый родившийся в 2018 году в Минске малыш появился на свет в семье педиатра. Девочка весом 3520 грамм и ростом 54 сантиметра родилась в 00:30 1 января в Городском клиническом родильном доме № 2.

В подарок от родильного дома новорожденная и ее мама получили отдельную палату и возможность встретиться с папой еще до выписки, сообщает ОНТ. А 3 января первого новогоднего минчанина посетили представители Минздрава.

Всего в новогоднюю ночь во втором столичном роддоме родилось трое детей, отмечает БЕЛТА.