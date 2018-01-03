В Брестской области в новогодние праздники пьяными за рулем попались 30 водителей

В Брестской области 31 декабря — 2 января задержано 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31 декабря выявлено 9 пьяных автомобилистов, 1 января — 12, 2 января — 9.

31 декабря — 2 января в Брестской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Первое в 2018 году дорожно-транспортное происшествие на территории области произошло 1 января около 6:00 в Белоозерске на улице Шоссейной.

Находившийся за рулем автомобиля «Хонда-Цивик» 30-летний местный житель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал кювет, где врезался в столб линии электропередачи.

В результате водитель и 29-летняя жительница деревни Пески, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Березовскую центральную районную больницу. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет БелаПАН.