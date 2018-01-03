Правительство утвердило концепцию развития ЖКХ до 2025 года

Совет министров Беларуси утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. Соответствующее постановление было принято 29 декабря 2017 года.

Концепцией определены следующие важнейшие направления совершенствования и развития сферы: повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на их предоставление населению, повышение эффективности использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ; совершенствование системы обращения с твердыми комунальными отходами и вторичными материальными ресурсами; поддержание и дальнейшее улучшение благоустройства населенных пунктов.

Кроме того, среди важнейших направлений названы совершенствование системы социальной защиты населения и тарифной политики в сфере оказания услуг, совершенствование системы финансирования ЖКХ и привлечение инвестиций, научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.

Для оценки хода реализации концепции установлены целевые индикаторы.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию деятельности государственных органов по реализации концепции, а также совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом, другими заинтересованными в месячный срок разработать и внести в Совет министров план мероприятий по ее реализации.

В основу концепции положены наработки республиканского семинара, который состоялся 19-20 октября 2017 года с участием главы государства, сообщает пресс-служба правительства.