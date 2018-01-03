В Жабинковском районе два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину и скрылись.

Несчастный случай произошел 3 января около часа ночи на 39-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница РФ. По предварительной информации, лежавший на проезжей части в первой полосе движения 34-летний житель поселка Ленинский был смертельно травмирован машинами.

Предварительно установлено, что наезд был совершен легковым автомобилем «Пежо» и грузовым «Мерседесом».

Водители оставили место ДТП, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий они были установлены сотрудниками Госавтоинспекции. В настоящее время с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.