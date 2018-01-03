Биржа: на первых в 2018 году торгах курс евро увеличился более чем на две копейки

3 января на первых в 2018 году торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю. При этом европейская валюта подорожала более чем на две копейки.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0261 рубля (1,11%) и составил 2,3814 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0063 рубля (0,32%) до 1,979 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0063 рубля и составил 3,4342 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.