Лукашенко реструктуризировал задолженность по кредитам Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО), выпускающее продукцию под торговой маркой «Блакiт», получило государственную поддержку «в целях стабилизации финансового положения». Это предусмотрено указом президента от 28 декабря № 465, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Предприятие освобождается от уплаты процентов, которые начислены на сумму задолженности по платежам, произведенным из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства по кредиту «Беларусбанка». На сумму этой задолженности в 2017 году поручено увеличить долю государства в уставном фонде БПХО и списать эту задолженность.

Кроме того, до 2029 года продлены сроки возврата кредитов, выданных предприятию, с их реструктуризацией. Речь идет о выделенных «Беларусбанком» в 2012-2013 годах заимствованиях более чем на 20 млн евро. Также предоставляется отсрочка по выплате кредита на 13 млн долларов, выданного Банком развития Беларуси.

Пмимо этого, Министерство энергетики должно предоставить БПХО рассрочку с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на погашение ежемесячно равными долями образовавшейся на 1 октября прошлого года задолженности за электрическую и тепловую энергию.

Всего за пять лет в модернизацию БПХО вложено 33,5 млн евро. «Стратегия развития предприятия заключается в том, чтобы максимально выйти на изготовление готового продукта. Еще семь лет назад основной упор делался на изготовление тканей суровых, неотделанных, продавалось много пряжи. Благодаря модернизации мы изменили приоритеты, переориентировались на получение законченного продукта с большей добавленной стоимостью», — заявил БЕЛТА гендиректор предприятия Иван Турчак.