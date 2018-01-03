Движение «За свободу» заявило о попытке вербовки своего активиста сотрудниками КГБ

В Новогрудке межрайонный отдел КГБ пытался завербовать активистка движения «За свободу» Вадима Бабина. Об этом 3 января сообщил лидер движения Юрий Губаревич.

Как рассказал сам Вадим Бабин, 24 декабря в Новогрудке он шел на маршрутку, чтобы ехать в Минск, но был задержан людьми в штатском, которые предъявили удостоверения сотрудников КГБ и отвезли его в отдел. Там у Бабина спрашивали о деятельности движения, о планах на выборы.

Сотрудники КГБ не предъявляли Бабину никаких претензий, ни в чем его не обвиняли. Его правовой статус ему никак не пояснили, но шантажом вынудили подписать документ о неразглашении.

По словам Бабина, сотрудники КГБ заявили ему, что не отпустят до утра, если он такую бумагу не подпишет. Бабин возвращался в Минск, на следующий день ему нужно было на работу, поэтому он подписал бумагу.

«Наши активисты не пойдут на сотрудничество с КГБ. Каждый такой случай станет публичным. Вы действуете не в рамках закона, вы обманываете людей, вы их шантажируете. Это значит, что именно вашу деятельность надо рассматривать с той точки зрения, подпадает ли она под законодательство. И с данным случаем я буду обращаться официально, чтобы было проведено расследование, буду требовать объяснений, потому что подобного не должно происходить в Беларуси», — заявил Юрий Губаревич.

Он отметил, что готов провести публичную встречу с представителями Комитета госбезопасности и лично рассказать о деятельности движения «За свободу», если она так волнует эту организацию. С подобным же заявлением Губаревич выступал и в июле 2017-го, когда рассказывал о повышенном внимании спецслужб к активистам движения.