Столичная ГАИ назвала места установки спидкамов в январе

Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в январе.

Камеры, установленные на ул.Орловская, 80 и на пр.Партизанский, 7, будут работать весь месяц с 7:00 до 20:00. Ограничение скорости здесь составляет 60 км/ч. В круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 16-м км внутреннего и 33-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена 90 км/ч.

Фиксировать нарушения с 20:00 до 2:00 спидкамы будут на участках дорог: 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 26, 27, 30 и 31 января по пр.Независимости, 99 (60 км/ч); 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 января на ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч); 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 января по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), а также на ул.Ташкентской, мосте через р.Свислочь (60 км/ч); 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 января по пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 6, 14, 18, 22, 26, 30 января по пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Орловская, 80 (60 км/ч).﻿