Николай Лукашенко привез в подшефный дом-интернат кроликов и мед с президентского подворья

Ученики Острошицко-Городокской школы организовали концерт «Новогодний огонек» для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.

Ребята исполнили номера в самых различных жанрах: спели старые, хорошо знакомые разным поколениям песни, прочитали известные басни и монологи, сыграли фортепианные произведения и представили яркие танцевальные номера.

Участником концерта стал и младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко.

По традиции гости приехали в подшефный дом-интернат с подарками. Самым неожиданным стали два львиноголовых кролика из хозяйства главы государства. Кролики быстро освоились и с удовольствием шли на руки к новым хозяевам. Также в качестве новогодних подарков дети передали сладости и мед с подворья президента, сообщает БЕЛТА.

Львиноголовые кролики — что это за зверь?

Порода появилась сравнительно недавно в результате скрещивания лисьего кролика и карликового кролика. Родиной породы считается Бельгия. У львиноголовых кроликов длинное тельце и короткие ушки, окрас у породы бывает практически любым, густая и длинная шерсть на голове напоминает львиную гриву. Туловище обычно коренастое и покрыто шерстью средней длины. Кролик относится к малым породам — вес взрослой особи не превышает 1,7 кг.

Фото ferma-nasele.ru