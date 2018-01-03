В Минске мусоровоз насмерть сбил 92-летнюю пенсионерку

Трагедия произошла днем во вторник, второго января, в белорусской столице во дворе дома № 1 по улице Корженевского.

Как сообщили в Минском городском управлении Госкомитета судэкспертизы, МАЗ коммунальной службы сбил 92-летнюю пенсионерку, которая от полученных травм скончалась на месте.

По результатам проведенной экспертизы на наличие алкоголя в крови, 59-летний водитель был трезв.

Но, несмотря на это, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.