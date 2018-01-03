Фотофакт. В Пружанском районе «Фольксваген» насмерть сбил молодого зубра

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой зубр, произошло в новогоднюю ночь.

В Пружанском районе «Фольксваген»насмерть сбил молодого зубра

По данным ГАИ Брестской области, примерно в 04:48 26-летний житель Жабинки на «Фольксвагене Пассате» на 101-м километре трассы Р-85 Слоним — Высокое совершил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу молодого зубра.

В результате наезда дикое животное погибло.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

 


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Тэги: зубр ДТП Город: Пружаны

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