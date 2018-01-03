Фотофакт. В Пружанском районе «Фольксваген» насмерть сбил молодого зубра

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой зубр, произошло в новогоднюю ночь.

По данным ГАИ Брестской области, примерно в 04:48 26-летний житель Жабинки на «Фольксвагене Пассате» на 101-м километре трассы Р-85 Слоним — Высокое совершил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу молодого зубра.

В результате наезда дикое животное погибло.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.