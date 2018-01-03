Мост через реку Сож признан аварийным

Еще один мост в Беларуси признан аварийным. На этот раз ограничено движение грузового транспорта через мост на участке республиканской трассы M8 (Граница России – Витебск – Гомель – граница Украины).

Проведенная экспертиза зафиксировала, что из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура.

По словам начальника управления эксплуатации автодорог предприятия «Гомельавтодор» Сергея Мозгова, специалистами были установлены соответствующие дорожные знаки на подходах к мосту.

«Вид ремонта и сроки данного ремонта будут определены Министерством транспорта Беларуси в ближайшее время», - приводит ОНТ слова Мозгова.

Напомним, в начале декабря стало известно, что в Житковичах просел автомобильный мост через Припять – на нем появились трещины.