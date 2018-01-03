В зоопарке Берлина умер белый медвежонок, которому исполнилось всего 26 дней

В берлинском зоопарке были счастливы, когда после новогодней ночи обнаружили на видеокадрах детеныша в хорошем состоянии – медведица Тониа заботливо кормила детеныша. Но через некоторое время служители обнаружили безжизненное тело.

Как отмечают зоологи, маленькие медвежата по размеру не больше морских свинок – они не могут ходить и не имеют меха. Их смертность составляет примерно 50 процентов.

Администрация зоопарка сообщила, что восьмилетняя мать белого медвежонка проявляла образцовую заботу о своем детеныше-самочке, пишет rusverlag.de.