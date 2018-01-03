В Копенгагене украли из бара бутылку водки стоимостью более 1 млн евро

Алкогольная «кража века» произошла в одном из баров датской столицы – здесь украли бутылку водки стоимостью более 1 миллиона евро.

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Как рассказал владелец бара «Кафе 33» коллекционер Бриан Ингберг, речь идет о бутылке, в оформлении которой использованы по три килограмма золота и серебра, взятой напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, сообщает телеканал TV-2.

По его словам, данный экземпляр был вишенкой на торте его коллекции: «Из 1,2 тыс. бутылок, которые у меня есть, она была особенной».

Хозяин подозревает, что у воров были копии ключей от кафе, пишет gazeta.ru.