По Беларуси травмы от петард и фейерверков в этот Новый год получило более 60 человек

Более 60 человек обратились к медикам в дни новогодних празднеств с травмами, полученными в результате использования пиротехнических изделий.

«С 28 декабря по сегодняшний день за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека. Это довольно большое число. Амбулаторно оказана помощь 46 людям, 18 человек госпитализированы», — рассказал начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.

Среди пострадавших есть и дети, отмечает БЕЛТА. К примеру, в Брестской области 11-летний ребенок получил рваную рану пальца кисти, когда пытался из спичек сделать взрывпакет. У 14-летнего мальчика в руках взорвалась петарда, он получил травмы кистей. Подобный случай произошел с ребенком 2004 года рождения — он получил термический ожог кистей, когда вскрывал петарду. Пятилетний малыш получил ожоги рук, предплечья и грудной клетки в результате применения пиротехники, в четырехлетнего мальчика попал салют — ребенок получил термический ожог правого предплечья (до 5% тела).