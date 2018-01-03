Саакашвили проиграл дело в суде о лишении его украинского гражданства

/ Мир
Просмотров: 295 Комментариев: 0

Сегодня окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области, третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе.

Embed from Getty Images

Как сообщается, суд рассматривал иск лишенного украинского гражданства политика, обжаловавшего действия ГМС в связи с обращением о предоставлении ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как сообщал NewsOne ранее, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что суд, где он может вернуть свое гражданство, откладывается, а суд, который может выдворить его из Украины, - ускоряется.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Украина украинское гражданство Персона: Михаил Саакашвили Город: Киев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)