Саакашвили проиграл дело в суде о лишении его украинского гражданства

Сегодня окружной административный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области, третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе.

Как сообщается, суд рассматривал иск лишенного украинского гражданства политика, обжаловавшего действия ГМС в связи с обращением о предоставлении ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как сообщал NewsOne ранее, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что суд, где он может вернуть свое гражданство, откладывается, а суд, который может выдворить его из Украины, - ускоряется.