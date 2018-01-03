Ryanair сообщила об изменениях в правилах провоза багажа

Один из самых известных в Европе авиаперевозчиков-лоукостеров – ирландская авиакомпания Ryanair – с 15 января меняет правила провоза багажа.

После Старого Нового года теперь с собой на борт можно будет взять две сумки – большую и маленькую.

Первая не должна будет превышать следующих параметров: размеры – 55 см x 40 см x 20 см, вес – до 10 кг (ее заберут в грузовой отсек самолета бесплатно на входе в гейт).

Вторая –35 см x 20 см x 20 см (ее можно будет взять в салон).

Как отмечено на сайте компании, если багаж будет превышать выше указанные параметры, пассажиру придется доплатить.

Однако и это еще не все. В компании подчеркнули, что в исключительных случаях оставляют за собой право отказать пассажиру в провозке багажа, если сотрудники Ryanair посчитают, что он нарушает правила безопасности.

