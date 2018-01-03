Лукашенко — президенту Перу: мы с глубокой болью восприняли сообщение о жертвах в результате ДТП под Лимой

/ Политика
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Перу Педро Пабло Кучински Годарду, народу этой страны, родным и близким трагически погибших в аварии недалеко от Лимы.

«В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах в результате падения в пропасть пассажирского автобуса недалеко от города Лима», — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба президента.

Автобус рухнул в пропасть после столкновения с фурой. Погибло 48 человек, пишет БелаПАН.


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Тэги: Беларусь-Перу Перу ДТП автокатастрофа Персона: Александр Лукашенко Город: Лима

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