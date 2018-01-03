Оппозиция: избиркомы напоминают закрытые элитные клубы, куда попасть почти нельзя

В Бресте в участковые избирательные комиссии включены два из 13 выдвинутых представителей Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Как сообщила БелаПАН председатель городской структуры партии Людмила Денисенко, левые выдвигали четырех активистов в участковые избиркомы в Ленинском районе (включен один) и девять — в Московском (тоже один).

«Такие избирательные комиссии уже напоминают закрытые элитные клубы, куда представителям оппозиции попасть почти невозможно. В частности, на выборах в парламент в 2016 году в участковые избиркомы в Бресте было включено два из 14 выдвиженцев нашей партии, — отметила Денисенко. — А сегодня меня не взяли в участковый избирком, хотя я была там одна выдвинута от политических партий. Это дает основания говорить, что предстоящие выборы тоже будут недемократичными и непрозрачными».

Брестская организация партии «Справедливый мир» на местных выборах выдвигает восемь активистов в горсовет и четырех — в Брестский областной совет.

«По данным на 3 января, документы на регистрацию кандидатами в депутаты уже подали шесть наших партийцев: два в областной совет и четыре — в горсовет», — отметила Денисенко.

Местные выборы состоятся 18 февраля. Формирование участковых комиссий завершилось 3 января.