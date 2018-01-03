Домрачева и Скардино выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стали известны составы женской и мужской сборных Беларуси на четвертом этапе Кубка мира, который начинается 4 января в немецком Оберхофе.
Так, за Беларусь выступят:
- женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Динара Алимбекова;
- мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Программой этапа запланированы по три гонки:
04.01. Спринт (женщины);
05.01. Спринт (мужчины);
06.01. Гонка преследования (женщина);
06.01. Гонка преследования (мужчины);
07.01. Эстафета (женщины);
07.01. Эстафета (мужчины).
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