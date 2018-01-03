Домрачева и Скардино выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стали известны составы женской и мужской сборных Беларуси на четвертом этапе Кубка мира, который начинается 4 января в немецком Оберхофе.

Так, за Беларусь выступят:

- женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Динара Алимбекова;

- мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

Программой этапа запланированы по три гонки:

04.01. Спринт (женщины);

05.01. Спринт (мужчины);

06.01. Гонка преследования (женщина);

06.01. Гонка преследования (мужчины);

07.01. Эстафета (женщины);

07.01. Эстафета (мужчины).