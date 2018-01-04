СМИ: при нападении на российскую базу в Сирии уничтожено семь самолетов

В результате минометной атаки 31 декабря по российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов, находившихся на ней. Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант».

По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.

«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не конкретизируя, идет ли речь о россиянах.

Официального подтверждения этих сведений от Минобороны РФ нет.