Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене

23-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (№88 рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

В четвертьфинале Саснович в трех сетах обыграла 27-летнюю француженку Ализе Корне (№38) — 3:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

В полуфинале Саснович сыграет с победительницей матча Александра Крунич (№53, Сербия) — Анастасия Севастова (№16, Латвия).

Саснович пробивалась в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. В ней белоруска победила американку Джулию Боузрап (№135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (№178) — 3:6, 7:5, 6:2.

В стартовом круге основной сетки Саснович переиграла 11-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. В 1/8 финала белоруска победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№34) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.