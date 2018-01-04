Фотофакт. В Петриковском районе серьезно подтоплена дорога: она закрыта для легкового транспорта

В Петриковском районе серьезно подтоплена автомобильная дорога Лучицы – Хвойня. Длина подтопления 155 метров, глубина — 25-40 см, сообщает МЧС.

Подтопление данного участка автодороги произошло талыми и паводковыми водами от реки Птичь.

В деревне Хвойня проживает 11 человек пенсионного возраста, неработающие. Автолавка приезжает 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Проезд по данной дороге возможен автомобилями повышенной проходимостью и грузовым транспортом. Проезд легкового автотранспорта закрыт 3 января.

К данному населенному пункту имеется объездная дорога Н-4058 через перекресток в направлении д.Секеричи (14 км).

ДРСУ-112 проведена подсыпка данного участка автодороги, установка дорожных элементов, обозначающих края проезжей части, а также информационные знаки указывающие маршрут объезда. Жизнедеятельность в д. Хвойня не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет.

Работниками МЧС осуществляется постоянный мониторинг паводковой обстановки в районе.