Сбежавших из светлогорского детского сада мальчиков обнаружили работники железной дороги

Сбежавших 3 января из детсада в Светлогорске детей обнаружили работники Белорусской железной дороги, сообщил БелаПАН машинист Евгений Новик. Малыши уехали на дизель-поезде Светлогорск — Жлобин, который отправился в 17:19 — за десять минут до того, как пропажу ребят из детсада обнаружили родители.

«Мы уже отправились из Светлогорска. Помощник машиниста стоял и смотрел в окно, чтобы не подавали сигналы остановки. На перроне стоял осмотрщик вагонов и крикнул нам в окно, что «в вагоне малолетки» — всё, что мы услышали. Мы сначала не знали, что это дети маленькие, думали, может, подростки, которые могут курить, пить в тамбуре, стены обрисовывать. Поэтому я отправил помощника машиниста, чтобы сходил посмотрел, что там за малолетки. Он вернулся и говорит, что в вагоне дети маленькие — по три и четыре года — едут без родителей. Я позвонил дежурному по депо и объяснил ситуацию, он потом перезвонил и сказал, что вызвал в Жлобине милицию. Помощник машиниста весь путь сопровождал детей, смотрел, чтобы они нигде не вышли. Спрашивал, где родители, где они живут, дети не могли толком ничего ответить: «Дома живем, в городе». А в каком — непонятно. Куда едут, объясняли по-разному: «В другой город к маме и папе, мы их забыли». Потом говорили, что едут к бабушке. Дети хотели выйти в Мормале. Один из них встал и сказал: «Ну всё, погнали!» Помощник машиниста остановил малышей», — рассказал машинист.

Судя по всему, ребята попали в вагон самостоятельно, несмотря на то что в нем очень высокие ступеньки: «Коленки были грязные, наверное, становились на колени, заползали». По словам Новика, в вагоне было довольно много пассажиров, но на детей без родителей никто не обратил внимания.

Когда поезд прибыл на конечную станцию, помощник машиниста вместе с милиционерами завел детей в опорный пункт.