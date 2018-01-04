«Внучка на час» и «Минутка для мамы»: в Минске создали новые виды соцуслуг

Новые виды социальных услуг созданы в Минске.

Так, в Центральном районе реализуется социальный проект «Внучка на час». Пенсионеры, которые не находятся на надомном обслуживании, могут пригласить человека, который поможет им убрать квартиру, вымыть окна, купить продукты, принести лекарства, оплатить жировку.

В Октябрьском районе стали предлагать услугу «Минутка для мамы», когда ребенок на пару часов остается под опекой педагогов-психологов территориального центра, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Также в столице развиваются новые формы социального обслуживания посредством государственного социального заказа. В их числе прием-передача сообщений в экстренные службы от лиц, имеющих нарушения слуха, обучение основам компьютерной грамотности без зрительного контроля с помощью программ экранного доступа, пользованию смартфонами, планшетами и мобильными приложениями для незрячих, сопровождение при трудоустройстве людей с инвалидностью, предоставление медико-социальных и бытовых услуг инвалидам по зрению посредством адаптивных технологий.