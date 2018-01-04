Минобороны РФ опровергло уничтожение семи самолетов боевиками в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ об уничтожении семи самолетов на базе Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РБК.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк», – заявили в Минобороны, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».

При этом база действительно подверглась обстрелу, двое российских военнослужащих погибли, признали в военном ведомстве России.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», – говорится в сообщении.

3 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую базу были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72 на базе Хмеймим. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.