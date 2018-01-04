«Перспектива» просит Белстат раскрыть данные по вкладу ИП в розничную торговлю

РОО «Перспектива» официально обратилось к председателю Национального статистического комитета Инне Медведевой с просьбой о предоставлении данных статистики о вкладе индивидуальных предпринимателей в розничную торговлю, которых нет в открытом доступе. Письмо опубликовано на сайте общественной организации.

«Сегодня РОО «Перспектива» представляет в основном интересы индивидуальных предпринимателей розничной торговли. В адрес «Перспективы» постоянно звучат требования от чиновников, чтобы мы с цифрами в руках доказывали обоснованность принятия тех или иных предложений от нашей организации», — отмечается в письме.

Однако «при детальном изучении данного вопроса» «Перспектива» столкнулась с тем, что «сегодня в статистических данных нет выделенного сектора статистики основных численных показателей конкретного количества ИП в розничной торговле, их выручки от реализованных товаров, а также суммы поступивших от них платежей в бюджет». «Поэтому все наши данные обоснований будут носить некорректный формат и, как результат, не могут быть приняты к вниманию заинтересованными ведомствами», — считают в предпринимательском объединении.

«Перспектива» просит предоставить выделенные данные по ИП в розничной торговле за 2010-2017 годы в динамике: количество по областям и Минску; численность физических лиц, привлекаемых по трудовым и гражданско-трудовым договорам; выручка от реализации товаров; сумма поступивших платежей в бюджет по областям и Минску; основные показатели торговой деятельности (факт заполнения торговых мест и торговых объектов, отведенных индивидуальным предпринимателям под розничную торговлю на рынках и в торговых центрах).

По мнению обратившихся, полученные данные позволят РОО «Перспектива» и органам власти «лучше понять специфику проблем ИП, занятых в розничной торговле, и снять многие вопросы в работе представителей этого вида бизнеса в стране».

«Удивительно, что именно данный сектор предпринимательства доставляет властям столько проблем, в том числе в форме забастовок и митингов, но детально за 15 лет так никто и не удосужился провести исследования с цифрами в руках в этом сегменте экономики. На этом фоне абсолютно несуразными звучат требования чиновников к «Перспективе» предоставить экономические обоснования, потому что сделать это, не имея исходных данных, просто невозможно», — прокомментировал БелаПАН письмо председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.