В Минске сын подозревается в нанесении побоев престарелой матери

Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила дело по ч. 2 ст. 154 УК в отношении 49-летнего жителя столицы, подозреваемого в систематическом нанесении побоев своей матери 1929 года рождения.

В частности выявлены три эпизода причинения сыном физических и психических страданий матери, которая, однако, в ходе проверки заявляла о нежелании привлекать последнего к уголовной ответственности, пишет БелаПАН.

По информации Генеральной прокуратуры, потерпевшая ввиду преклонного возраста находится в бытовой зависимости от своего сына и не способна самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Учитывая такие обстоятельства, прокурор района на основании предоставленных ему полномочий возбудил уголовное дело и направил его для организации расследования в территориальный орган предварительного следствия.