Благотворительная акция «Рождественская елка — наши дети» пройдет в Минске 8 января

8 января в Минске состоится республиканская благотворительная акция «Рождественская елка — наши дети». Праздник объединит более полутора тысяч детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Акции начнется в 12:00 рождественской литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси поздравит девочек и мальчиков с наступившим праздником, совершит молитву за детей Беларуси и благословит участников встречи.

В 14:00 в Белгосцирке юные участники акции посмотрят новогоднее представление и встретятся с Дедом Морозом. А после представления каждый ребенок получит сладкий подарок.

Организаторами благотворительной акции «Рождественская елка — наши дети» выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, Епархиальное управление Белорусской Православной Церкви, Белорусский фонд мира, при поддержке Министерства образования и Белорусского государственного цирка.