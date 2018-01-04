В Минске совершена попытка ограбления автозаправки

Утром 4 января в Минске на улице Тимирязева совершена попытка ограбления автозаправочной станции.

В 10 часов 12 минут мужчина, угрожая оператором АЗС предметом, похожим на обрез ружья, потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако операторы смогли передать сигнал тревоги.

И уже через две минуты к АЗС прибыло два наряда Департамента охраны. Грабитель выбросил предмет, которыс угрожал работникам АЗС, и попытлсмя скрыться, но был задержан милиционерами.

Грабителем оказался ранее не судимый минчанин 1977 г.р. Обрез ружья оказался муляжем, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.