Арина Соболенко проиграла Симоне Халеп на турнире в Шэньчжэне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (73-й номер мирового рейтинга) проиграла первой ракет мира румынке Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне.

Матч состоялся 4 января. Лучшей теннисистке планеты хватило 57 минут, чтобы обыграть белоруску — 6:2, 6:2. Это была первая очная встреча теннисисток в рамках WTA-тура.

Напомним, в матче первого круга Соболенко обыграла Монику Никулеску (79, Румыния) — 6:4, 6:4, а во втором раунде была сильнее Данки Ковинич (123, Черногория) — 6:1, 6:0.