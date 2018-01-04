Фил Эспозито станет почетным гостем Рождественского хоккейного турнира

Знаменитый канадский нападающий Фил Эспозито станет специальным гостем Рождественского турнира любителей хоккея на приз президент Беларуси.

Легенда мирового хоккея приедет в Минск по приглашению сборной Китая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Ныне 75-летний Эспозито является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона», лучшим бомбардиром легендарной суперсерии СССР — Канада 1972 года и членом Зала хоккейной славы, куда был введен в 1984 году.

Рождественский турнир стартует 4 января, финал состоится 7 января. В турнире участвуют восемь команд. Матчи примет «Чижовка-Арена».