Светлогорский РОВД проводит проверку по факту побега трех мальчиков из детсада

Инспекция по делам несовершеннолетних Светлогорского РОВД проводит детальную проверку всех обстоятельств, которые послужили причиной инцидента, который произошел 3 января в детском саду № 21 райцентра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Параллельно проходит разбирательство происшествия и по линии руководства структур образования. «Не исключено, что милиция, после того как будут сделаны соответствующие выводы, подготовит соответствующее представление в адрес управления образования. Наша общая цель — впредь не допустить подобных инцидентов», — сказал Виталий Пристромов.

Напомним, накануне вечером из детского сада самовольно ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района — не только сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, но и личный состав РОВД.

Как выяснилось, мальчики уехали на дизель-поезде Светлогорск — Жлобин, который отправился в 17:19 — за десять минут до того, как пропажу обнаружили родители.

«Мы уже отправились из Светлогорска. Помощник машиниста стоял и смотрел в окно, чтобы не подавали сигналы остановки. На перроне стоял осмотрщик вагонов и крикнул нам в окно, что «в вагоне малолетки» — всё, что мы услышали. Мы сначала не знали, что это дети маленькие, думали, может, подростки, которые могут курить, пить в тамбуре, стены обрисовывать. Поэтому я отправил помощника машиниста, чтобы сходил посмотрел, что там за малолетки. Он вернулся и говорит, что в вагоне дети маленькие — по три и четыре года — едут без родителей. Я позвонил дежурному по депо и объяснил ситуацию, он потом перезвонил и сказал, что вызвал в Жлобине милицию. Помощник машиниста весь путь сопровождал детей, смотрел, чтобы они нигде не вышли. Спрашивал, где родители, где они живут, дети не могли толком ничего ответить: «Дома живем, в городе». А в каком — непонятно. Куда едут, объясняли по-разному: «В другой город к маме и папе, мы их забыли». Потом говорили, что едут к бабушке. Дети хотели выйти в Мормале. Один из них встал и сказал: «Ну всё, погнали!» Помощник машиниста остановил малышей», — рассказал БелаПАН машинист Евгений Новик.

Судя по всему, ребята попали в вагон самостоятельно, несмотря на то что в нем очень высокие ступеньки: «Коленки были грязные, наверное, становились на колени, заползали». По словам Новика, в вагоне было довольно много пассажиров, но на детей без родителей никто не обратил внимания.

Когда поезд прибыл на конечную станцию, помощник машиниста вместе с милиционерами завел детей в опорный пункт. Их привезли из Жлобина в тот же вечер.

Один из отцов написал в социальной сети «Вконтакте», что сыну будет в марте четыре года. Ребенок рассказал после возвращения, что дети решили на поезде поехать домой. Ранее на поезде он путешествовал только один раз, так как молодая семья ездит на автомобиле. Местные жители удивляются, как дети попали на железнодорожный вокзал из детского сада, ведь им пришлось идти либо по путям, либо через железнодорожный мост, уточняет БелаПАН.