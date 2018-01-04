В прошлом году Беларусь организовала 26 встреч трехсторонней контактной группы по Украине

В 2017 году Беларусь продолжила усилия по оказанию содействия урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, говорится в ежегодном обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности МИД в 2017 году. Документ опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, пишет БелаПАН.

Белорусская сторона обеспечивала все необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и тематических рабочих групп в ее составе. В 2017 году было организовано 26 таких встреч.

В течение года Минск трижды принимал советников по внешней политике глав государств «нормандской четверки» для проведения рабочих консультаций по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины.

С этой же целью в Минске была организована рабочая встреча российской и американской делегаций во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, отмечается в обзоре.

Последняя встреча трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 20 декабря. На ней была достигнута договоренность о перемирии в зоне конфликта в связи с новогодними и рождественскими праздниками с 23 декабря.

27 декабря стороны военного конфликта на Донбассе провели крупный обмен пленными.

На территорию, подконтрольную украинским властям, вернулось 73 человека, на территорию, захваченную сепаратистами, — 233, сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. В списках на обмен было соответственно 74 и 306 человек. Часть людей из списков либо уже вышли на свободу, либо отказались от обмена.

Предыдущий обмен пленными состоялся осенью 2016 года.