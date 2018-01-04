Витебский горсовет второй раз за два месяца переименовал одни и те же улицы

27 декабря депутаты Витебского горсовета внесли изменения в свое же решение от 20 октября о переименовании ряда городских улиц.

Депутаты отказались от переименования улицы и переулка Репина в честь народного артиста Беларуси и СССР Федора Шмакова. Согласно новому решению, улица Репина станет улицей Славной.

Однако, как сообщают «Народныя навіны Віцебска», больше всего свой творческий потенциал депутаты Витебского горсовета проявили в переименовании улицы Минской. Согласно октябрьскому решению она стала улицей Доломитовой. Но позже выяснилось, что улица с таким названием уже существует. В связи с чем депутыта решили переименовать «оригинальную» Доломитовую в улицу Геологов.

Кроме того, улице Овражной решено дать название Боковая, а улицу Двинскую переименовать во второй раз — в октябре она стала Лазурной, а теперь Кристальной.

И напоследок депутаты исправили ошибочку, допущенную в октябре при переименовании Школьного переулка в переулок Николая Сакмаркина. В прошлый раз депутаты пропустили одну буковку в фамилии партизанского комбрига, почетного жителя Витебска, поэтому на карте города появился переулок Самаркина.