МИД: в 2017 году Россия была основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси

В 2017 году Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси, отмечается в ежегодном обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности МИД.

Обзор опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Как следует из документа, на долю России приходится более половины всего объема отечественной внешней торговли. Беларусь, в свою очередь, входит в «пятерку» основных торговых партнеров России, пишет БелаПАН.

«2017 год — год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией — был отмечен интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, слаженным межпарламентским и межправительственным сотрудничеством. Отношения сохраняли всеобъемлющий характер», — говорится в обзоре.

Отмечается, что в минувшем году Беларусь и Россия продолжили выработку совместных мер по дальнейшему снятию препятствий во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования. Эти подходы нашли отражение в приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России традиционно тесно координировали свои действия, что способствовало укреплению позиций двух стран на международной арене. Основные направления этого партнерства закреплены в очередной программе согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. В рамках реализованной аналогичной программы на 2016-2017 годы проведено более 20 консультаций по различным направлениям взаимодействия.

Активно развивалось межрегиональное сотрудничество. В течение года Беларусь посетили более 80 делегаций российских регионов, в том числе 11 — во главе с губернаторами, сообщает белорусский МИД.