Для белорусских учителей определили перечень документов, которые они обязаны заполнять
Министерство образования Беларуси определило перечни документов, которые обязаны вести педагоги в учерждения среднего образования.
Как отмечается в постановлении № 164 от 27 декабря, документ принят во исполнение поручений президента, данных на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года. На педсовете глава государства потребовал ограничить практику привлечения учителей к бумаготворчеству.
Теперь школьные педагоги будут обязаны заполнять лишь те документы, которые для них определены постановлением Минобразования.
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педагогические работники
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перечень документов
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учитель
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классный журнал
календарно-тематическое планирование
поурочное планирование
дневники учащихся
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воспитатель
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журнал группы продленного дня учреждений общего среднего образования
календарно-тематическое планирование на четверть
ежедневное планирование
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учитель-дефектолог специального класса, класса интегрированного обучения и воспитания
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классный журнал
календарно-тематическое планирование
поурочное планирование
карты обследования детей
дневники учащихся
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учитель-дефектолог пункта коррекционно-педагогической помощи
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журнал учета обследованных и зачисленных в пункт обучающихся
журнал учета проведенных занятий и посещения их обучающимися
годовое планирование работы
план-конспект занятия
карты обследования детей
планы коррекционно-педагогической помощи (на каждую группу, подгруппу, индивидуальные)
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учитель, выполняющий функции классного руководителя
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классный журнал
планирование работы (на полугодие)
социально-педагогическая характеристика класса (поддерживается в актуальном состоянии в течение года, корректируется при необходимости)
личная карточка учащегося
дневники учащихся
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педагог-организатор
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планирование работы (на полугодие)
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руководитель физического воспитания
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план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (на полугодие)
план (сценарий) проведения физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового мероприятия
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педагог дополнительного образования
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журнал планирования и учета работы объединения по интересам
программа объединения по интересам
план-конспект занятия
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