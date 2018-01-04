Для белорусских учителей определили перечень документов, которые они обязаны заполнять

/ Общество
Просмотров: 3530 Комментариев: 0

Министерство образования Беларуси определило перечни документов, которые обязаны вести педагоги в учерждения среднего образования.

Как отмечается в постановлении № 164 от 27 декабря, документ принят во исполнение поручений президента, данных на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года. На педсовете глава государства потребовал ограничить практику привлечения учителей к бумаготворчеству.

Теперь школьные педагоги будут обязаны заполнять лишь те документы, которые для них определены постановлением Минобразования.

педагогические работники

перечень документов

учитель

классный журнал

календарно-тематическое планирование

поурочное планирование

дневники учащихся

воспитатель

журнал группы продленного дня учреждений общего среднего образования

календарно-тематическое планирование на четверть

ежедневное планирование

учитель-дефектолог специального класса, класса интегрированного обучения и воспитания

классный журнал

календарно-тематическое планирование

поурочное планирование

карты обследования детей

дневники учащихся

учитель-дефектолог пункта коррекционно-педагогической помощи

журнал учета обследованных и зачисленных в пункт обучающихся

журнал учета проведенных занятий и посещения их обучающимися

годовое планирование работы

план-конспект занятия

карты обследования детей

планы коррекционно-педагогической помощи (на каждую группу, подгруппу, индивидуальные)

учитель, выполняющий функции классного руководителя

классный журнал

планирование работы (на полугодие)

социально-педагогическая характеристика класса (поддерживается в актуальном состоянии в течение года, корректируется при необходимости)

личная карточка учащегося

дневники учащихся

педагог-организатор

планирование работы (на полугодие)

руководитель физического воспитания

план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (на полугодие)

план (сценарий) проведения физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового мероприятия

педагог дополнительного образования

журнал планирования и учета работы объединения по интересам

программа объединения по интересам

план-конспект занятия

 

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: среднее образование учителя бумагооборот

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)