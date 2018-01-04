Для белорусских учителей определили перечень документов, которые они обязаны заполнять

Министерство образования Беларуси определило перечни документов, которые обязаны вести педагоги в учерждения среднего образования.

Как отмечается в постановлении № 164 от 27 декабря, документ принят во исполнение поручений президента, данных на Республиканском педагогическом совете в августе 2017 года. На педсовете глава государства потребовал ограничить практику привлечения учителей к бумаготворчеству.

Теперь школьные педагоги будут обязаны заполнять лишь те документы, которые для них определены постановлением Минобразования.