МИД Беларуси: отношения с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием

Отношения Беларуси и США характеризуются «дальнейшим поступательным развитием», говорится в ежегодном обзоре итогов внешней политики и деятельности белорусского МИД в 2017 году.

Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, передает БелаПАН.

«Стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов. Интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества», — говорится в обзоре.

Для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Минск 5-8 июля посетила делегация членов Конгресса США. В рамках визита состоялась встреча членов делегации с президентом Беларуси, отмечает МИД.

24-28 апреля в США прошел первый в истории двусторонних отношений белорусско-американский форум малого и среднего бизнеса, организованный совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства.

Состоялись визиты белорусских делегаций деловых кругов в штаты Арканзас, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Дакота.

Успешно развивалось сотрудничество по вопросам предотвращения незаконного транзита ядерных и радиоактивных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий.

Продолжился начатый в 2015 году диалог по правам человека, подчеркивается в обзоре.